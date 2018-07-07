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GÜNCELLEME - Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 2 ölü, 17 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 23:36 | Son Güncelleme

Uşak-İzmir karayolunda kırmızı ışıkta bekleyen 7 araca demir yüklü bir kamyonun çarpması sonucu 2 kardeş öldü, 17 kişi yaralandı - Araçlara çarptıktan sonra kaçan kamyon sürücüsü olay yerinden 4 kilometre uzaklıkta yakalanarak gözaltına alındı ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, GÖZALTI VE DETAYLAR EKLENDİ

Uşak-İzmir karayolunda kırmızı ışıkta bekleyen araçlara demir yüklü bir kamyonun çarpması sonucu 3 ve 8 yaşındaki iki kardeş yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.

Uşak- İzmir karayolu 17. kilometresi Uşak Organize Sanayi Bölgesi Gediz yol ayırımında Sedat Topuz'un kullandığı 41 SH 730 plakalı demir yüklü kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 7 araca çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri, 3 yaşındaki Mustafa Eren Temel'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı 18 kişi ise ambulanslarla Uşak'taki çeşitli hastanelere sevk edildi. Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 8 yaşındaki Melek Temel bir süre sonra hastanede yaşamını yitirdi.

Kamyon sürücüsü Sedat Topuz olay yerinden yaklaşık 4 kilometre ötede jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kamyon sürücüsünün ilk ifadesinde aracın frenlerinin tutmadığını söylediği öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Uşak-İzmir karayolu araçların olay yerinden kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Hastanede tedavisi devam eden 17 yaralıdan 5'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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hastane Jandarma kamyon Kaza trafik

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