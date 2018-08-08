GÜNCELLEME - Kanala devrilen pikabın sürücüsünün cesedi bulundu

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde, sulama kanalına devrilen pikabın sürücüsünün cesedi ekiplerin yaklaşık iki saat süren çalışması sonrası sudan çıkarıldı.

Halil Sağ (30) yönetimindeki plakası tespit edilemeyen pikap, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu Kepirli Mahallesi yakınlarından geçen sulama kanalına devrildi.

Pikapta bulunan Mehmet Çelik (20), çevredekiler tarafından sudan çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Sürücü Sağ ise araçla beraber bir süre suda sürüklendikten sonra gözden kayboldu.

İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve İtfaiye ekiplerinin sevk edildiği bölgede, sürücü ve pikabın bulunması için arama kurtarma çalışması yürütüldü.

Ekipler, yaklaşık iki saat süren aramalarının ardından ulaştıkları Sağ'ın cesedini kanaldan çıkardı.

Sağ'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Halil Sağ'ın, hayatını kaybettiği bölgenin yakınında bulunan bir firmada özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.



