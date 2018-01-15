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GÜNCELLEME Kapkaç şüphelisi cezaevi firarisi çıktı

GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 16:45 | Son Güncelleme 29 dakika önce

- Eskişehir'de kapkaç yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kapkaç yaptığı iddiasıyla yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde kullandığı bisikletle kapkaç yaptığı belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Olay yeri ve bölgesindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, tespit ettikleri Ümit B'yi Uluzafer Caddesi'nde bisikleti bırakıp kaçarken yakaladı.

Hırsızlık ve uyuşturucu satışından ceza aldığı belirlenen şüphelinin, Eskişehir Açık Ceza İnfaz Kurumundan bir süre önce firar ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ümit B. tutuklandı.

(AA)

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