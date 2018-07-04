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GÜNCELLEME - Karabük'te FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 21:13 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında "büyük bölge talebe mesulleri" oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Karabük'te FETÖ/PDY operasyonu

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "büyük bölge talebe mesulleri" oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, N.P (27), H.Y.K. (24) ve A.A.D. (23) yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Karabük Üniversitesinde öğrenim gördükleri dönemde örgütün "büyük bölge talebe mesulleri" oldukları iddia edilen şüpheliler çıkartıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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büyük bölge talebe mesulleri FETÖ/PDY Karabük

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