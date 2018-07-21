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GÜNCELLEME - Karabük'te iş yeri yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 21:40 | Son Güncelleme

Karabük'te, bir sanayi sitesindeki mobilya atölyesinde çıkan ve 4 iş yerinin kullanılamaz hale geldiği yangın kontrol altına alındı YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Karabük'te, bir sanayi sitesindeki mobilya atölyesinde çıkan ve 4 iş yerinin kullanılamaz hale geldiği yangın kontrol altına alındı.

Bağessan Sanayi Sitesi'nde bulunan bir mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden atölye yönetimi, çalışanları tahliye etti. Yanıcı maddelerin de etkisiyle hızla büyüyen yangına, Karabük ve ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve yangın helikopteriyle müdahalede bulunuldu.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangında, iki mobilya atölyesi ve iki gıda deposu kullanılamaz hale geldi.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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iş yeri yangını Karabük

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