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GÜNCELLEME - Karabük'te yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 20:17 | Son Güncelleme

Ovacık ilçesine bağlı Beydini Köyü'nde çıkan yangında cami, köy odası, 6 ev ile bu evlere ait bazı ahır ve samanlıklar kullanılamaz hale geldi - Kontrol altına alınan yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ediyor KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ VE AÇIKLAMALAR EKLENDİ

Karabük'ün Ovacık ilçesine bağlı Beydini köyünde çıkan yangında, cami, köy odası, 6 ev ile bu evlere ait bazı ahır ve samanlıklar kullanılmaz hale geldi.

Köyde Ahmet Şahin'e ait ahşap evde yıldırım düşmesiyle çıktığı tahmin edilen yangına, Karabük, Eskipazar, Safranbolu, Yenice ve Ovacık belediyeleri itfaiye ekipleri ve Orman İşletme müdürlüklerine ait arazözler ile yangın helikopteri müdahale etti.

Köye ayrıca sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri de sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, köydeki diğer birkaç ev, samanlık ile ahırlara da sıçradı.

Karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alınan yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ediyor.

Köye gelerek çalışmaları izleyen AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Ovacık Kaymakamı Mehmet Zahid Doğu'dan bilgi aldı.

Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangını haber alır almaz Ankara'dan geldiklerini belirtti.

Devletin tüm birimlerinin tedbirlerini aldığını aktaran Ünal, "Böyle bir afetin olması ev sahipleri açısından çok üzüntü verici. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Devletimiz inşallah burada haneleri yanan kişilerin evlerinin yapılması ve maddi olarak bazı giderleri karşılama hususunda gerekli yardımı elbette yapacak. Devletimiz burada yanan evleri, köy odalarının yapımını elbette üstlenecek." dedi.

Evleri yanan ailelere geçmiş olsun dileklerini ileten Güneş ise can kaybının yaşanmamış olmasının sevindirici olduğunu ifade etti.

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Beydini Cumhur Ünal Karabük Niyazi Güneş Ovacık yangın

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