GÜNCELLEME - Karabük'teki FETÖ/PDY operasyonu

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 eski emniyet mensubu çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma kapsamında gözaltına alınan Y.Ç, Y.E.D, E.A. ve C.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

Gözaltındaki 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Karabük'te yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, "örgüte doğrudan veya dolaylı olarak yardımda bulunma ve iş birliği içerisinde olma" iddiasıyla görevden uzaklaştırıldıktan sonra ihraç edilen, aralarında komiserlerin de bulunduğu A.D, E.A, Y.Ç, C.T, Y.E.D, C.Ü. ve Y.G. isimli şüpheliler 12 Temmuz'da gözaltına alınmıştı.

