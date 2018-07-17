GÜNCELLEME - Karabük'teki FETÖ/PDY operasyonu

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 eski emniyet mensubu adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, FETÖ/PDY'ye yönelik çalışmaları kapsamında görevden uzaklaştırıldıktan sonra ihraç edilen E.V. gözaltına alındı.
Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda ele geçirilen bazı dijital materyallere el konuldu.
E.V. ile daha önce gözaltına alınan A.D, C.Ü. ve Y.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin savcılık sorguları sürüyor.
Karabük'te yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, "örgüte doğrudan veya dolaylı olarak yardımda bulunma ve iş birliği içerisinde olma" iddiasıyla görevden uzaklaştırıldıktan sonra ihraç edilen, aralarında komiserlerin de bulunduğu A.D, E.A, Y.Ç, C.T, Y.E.D, C.Ü. ve Y.G. isimli şüpheliler 12 Temmuz'da gözaltına alınmıştı.
Dün mahkemeye çıkartılan Y.Ç, Y.E.D, E.A. ve C.T, adli kontrol şartıyla salıverilmişti.
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