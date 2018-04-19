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GÜNCELLEME - Karabük'teki FETÖ/PDY'nin hücre evine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 23:34 | Son Güncelleme

Mahkemeye çıkartılan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan S.U.K, S.K.T ve M.C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye getirildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Süreç

Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evine 9 Nisan'da operasyon düzenlenmiş, Karabük, Bartın ve Düzce Cumhuriyet Başsavcılıklarınca arandığı tespit edilen ve emniyet teşkilatı ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinden sorumlu sözde "mahrem imam" oldukları iddia edilen B.M, S.M. ve S.U.K. gözaltına alınmıştı.

Bu sırada bir otomobil ile ülke dışına çıkmak için buradan ayrılanların olduğunu belirleyen ekipler, şüpheli otomobili Kemal Oyman bölgesinde durdurmuş, sözde "mahrem imam" oldukları şüphesiyle aranan H.U, E.A, S.K.T. ve M.C'yi de yakalamıştı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada, bir miktar Amerikan doları, avro, Pakistan rupisi, Türk lirası ve sahte kimlikler, hücre evinde yapılan aramalarda ise projeksiyon cihazları, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait video, CD, 678 kitap, bilgisayar ve bellekler ile sahte kimlikler bulunmuştu.

11 Nisan'da savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden H.U. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, E.A, B.M. ve S.M. ise arandıkları Bartın ve Düzce illerinden gelen polis ekiplerine teslim edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY gaybubet evi Karabük tutuklama

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