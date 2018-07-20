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GÜNCELLEME - Karaman'da kayıp kişinin ölü bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 22:56 | Son Güncelleme

Ormanlık alanda cesedi bulunan kişinin ölümü ile ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Karaman'da, ormanlık alanda cesedi bulunan kişinin ölümü ile ilgili gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yakınlarının 2 Temmuz'da kayıp başvurusunda bulunduğu Hayati Canbulat'ın (57) cesedinin, Elmadağ köyü Taşdibi mevkisinde bulunması üzerine çalışma başlattı.

MOBESE kayıtlarını inceleyen ekipler, Canbulat ve iş ortağı Mehmet A'nın (36) kullandığı otomobille kentten ayrıldığını belirledi.

Mehmet A'nın evine giden ekipler, adresinde bulunmayan şüphelinin farklı isimle Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi'nde bir inşaatta çalıştığını tespit etti. Silifke'de gözaltına alınan şüpheli, Karaman'a getirildi. Polis, olayla ilgili Yusuf A. ve Mehmet Y'yi de gözaltına aldı.

Mehmet A'nın emniyetteki ifadesinde, Canbulat ile olay günü otomobiliyle köylere koyun almaya gittiklerini, aralarında alacak verecek meselesinden tartışma çıktığını söylediği öğrenildi.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğünü anlatan Mehmet A'nın, "O sırada Hayati yolun kenarındaki 15-20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Hareket ediyordu. Yakınlardaki köye gider diye bırakarak ayrıldım. Olay yerinden 2-3 kilometre uzakta aracım bozuldu. Yakınlarımdan yardım istedim. Otomobilimi çekiciye yükleyerek Karaman'a getirdik. Daha sonra kentten ayrılarak Mersin'e gittim, inşaatta çalışmaya başladım." dediği belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet A, Mehmet Y. ve Yusuf A, Karaman Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinden sonra mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet A tutuklanırken, Mehmet Y ve Yusuf A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hayati Canbulat'tan haber alamayan yakınları, 2 Temmuz'da polise kayıp başvurusunda bulunmuş, Canbulat'ın cesedi dün gece merkeze bağlı Elmadağ köyü Taşdibi mevkisinde ormanlık alanda bulunmuş, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı.

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