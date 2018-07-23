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GÜNCELLEME - Karaman'da otomobil köprü ayağına çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 12:50 | Son Güncelleme

ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, İSİMLER EKLENDİ

Karaman'da otomobilin köprü ayağına çarpması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Mustafa Atasever (37) yönetimindeki 33 U 0395 plakalı otomobil, Karaman-Mersin karayolunun 5. kilometresindeki köprünün ayağına çarptı.

Otomobilde bulunan sürücünün babası Ömer Atasever (70), kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada sürücü ile araçtaki eşi Bediha (36), çocukları Ömer (12), Merve Reyhan (8) ve Hatice Sümeyra Atasever (2) yaralandı.

Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Atasever, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Karaman otomobil trafik kazası

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