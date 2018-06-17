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GÜNCELLEME - Karaman'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 39 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 23:47 | Son Güncelleme

Mersin ile Karaman'ı birbirine bağlayan Sertavul Geçidi'nde devrilen yolcu otobüsündeki 3 kişi öldü, 39 kişi yaralandı YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Karaman'da, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 39 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Özkaymak firmasına ait 42 ER 169 plakalı yolcu otobüsü, Mersin'in Mut ilçesi ile Karaman'ı birbirine bağlayan Sertavul Geçidi'nde, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 39 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine gelen Karaman Valisi Fahri Meral, gazetecilere yaptığı açıklamada, otobüsün Gaziantep'ten İzmir'e gittiğini söyledi.

Otobüste, 2'si şoför, 1'i muavin olmak üzere toplam 46 kişinin bulunduğunu ifade eden Meral, "Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 39 vatandaşımız yaralandı. Yaralıların 36'sı Karaman Devlet Hastanesine, 3'ü Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün durumu ağır. Kazanın yolun sağanak nedeniyle kayganlaşması nedeniyle yaşandığı gözüküyor." diye konuştu.

Meral, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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Karaman traik kazası yolcu otobüsü

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