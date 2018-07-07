Konya'da miras anlaşmazlığı nedeniyle ağabeyini silahla öldüren kişi adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Tuzlukçu ilçesi Kundullu Mahallesi Göztepe mevkisinde, mahsulünü hasat eden Mesut Gülhan (49) ile tarlaya gelen kardeşi Murat Gülhan (37) arasında miras anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Murat Gülhan, yanında getirdiği av tüfeği ile ağabeyi Mesut Gülhan'ı başından yaraladı. 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen yaralı Mesut Gülhan olay yerinde hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri, olay yerinden av tüfeği ile kaçan Murat Gülhan'ın yakalanması için çalışma başlattı.
Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığına teslim olan Gülhan, ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Cinayette kullanıldığı iddia edilen av tüfeği de Akşehir'de otoparka park edilmiş aracın içerisinde bulundu.
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