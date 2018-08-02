GÜNCELLEME - Karkamış Sınır Kapısı'nda patlama sesi duyulması

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Suriye sınırındaki Karkamış ilçesinde duyulan patlama sesinin, güvenlik güçleri tarafından sınırın diğer tarafında tespit edilen mayının kontrollü patlatılmasından kaynaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye-Suriye sınırındaki Cerablus bölgesinde güvenlik güçlerince arazide yapılan çalışmalar sırasında bulunan mayının, gerekli güvenlik önlemleri alınarak kontrollü bir şekilde patlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Patlamanın şiddetiyle Karkamış ilçemizdeki bazı iş yerleri ve gümrük binasının kapı ve pencere camlarının kırılması suretiyle maddi hasar meydana gelmiş olup, yaralı ve can kaybımız bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, ilçe merkezinden de duyulan patlama sonrası, ev ve iş yerlerinde oluşan hasarın tespiti için jandarma ve kaymakamlık çalışma başlattı.

İlçe esnafından Ali Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yerinde çalıştıkları sırada patlama sesi duyduklarını ve korktuklarını söyledi.

Patlamanın etkisiyle iş yerinin camlarının kırıldığını anlatan Yıldırım, can ve mal kaybının olmamasına sevindiklerini kaydetti.

