GÜNCELLEME - Kars'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi

Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen hava harekatında 6 terörist, F-16 savaş uçaklarınca etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yaptığı çalışmayla tespit edilen 8 teröristin etkisiz hale getirilmesi için Kars İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında, terör açısından kritik noktalar arasında gösterilen Çemçe-Madur bölgesinde bulundukları anlaşılan terörist gruba F-16 savaş uçaklarınca hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi, 2 terörist ise kaçtı.

Takviye birlikler gönderilen bölgede kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon sürüyor.

Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise Çemçe-Madur bölgesinde MİT ve jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu 8 bölücü terör örgütünün tespit edildiği belirtilerek, bunlardan 6'sının hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

- Mücadele son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürecek