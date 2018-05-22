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GÜNCELLEME - Kars'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 17:55 | Son Güncelleme

Kağızman ilçesindeki hava harekatında, tespit edilen 8 teröristten 6'sı, F-16 savaş uçaklarınca etkisiz hale getirildi - Kars Valiliği: - "Terörle mücadelemiz, vatandaşlarımızın emniyet, huzur ve asayişinin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahamızda son bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecektir" VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen hava harekatında 6 terörist, F-16 savaş uçaklarınca etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yaptığı çalışmayla tespit edilen 8 teröristin etkisiz hale getirilmesi için Kars İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında, terör açısından kritik noktalar arasında gösterilen Çemçe-Madur bölgesinde bulundukları anlaşılan terörist gruba F-16 savaş uçaklarınca hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi, 2 terörist ise kaçtı.

Takviye birlikler gönderilen bölgede kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon sürüyor.

Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise Çemçe-Madur bölgesinde MİT ve jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu 8 bölücü terör örgütünün tespit edildiği belirtilerek, bunlardan 6'sının hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

- Mücadele son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürecek

Operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Terörle mücadelemiz, vatandaşlarımızın emniyet, huzur ve asayişinin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahamızda son bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecektir."

Tunceli merkez kırsalında da dün gerçekleştirilen hava harekatında 8 terörist, yine F-16 savaş uçaklarıyla etkisiz hale getirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kars PKK operasyon Terör örgütü

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