GÜNCELLEME - Kars'ta kaza yapan uzman çavuş hayatını kaybetti

KARS (AA) - Kars'ta meydana gelen trafik kazasında bir uzman çavuş yaşamını yitirdi.
Ardahan İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Uzman Çavuş Kenan Sarıgöz (34) idaresindeki 34 FT 3332 plakalı otomobil, Vali Hüseyin Atak Bulvarı'nda, yapım çalışmaları için yola koyulan kaldırım taşlarına çarptı.
Çarpmanın ardından Sarıgöz'ün kullandığı aracın motor kısmında yangın çıktı. Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Araçtaki yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Sarıgöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Sarıgöz'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kars Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otopsinin ardından Sarıgöz'ün cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Osmaniye'ye gönderildi.
Sarıgöz'ün evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.
Yeni Milli Eğitim Bakanı bir ilke imza atabilir! LGS skandalı hapis cezası mı getirecek
Manisa'da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var!
Muharrem İnce: Büyük bir krizle karşı karşıyayız
İbrahim Kalın'dan ünlü dergiye çok sert tepki!
CHP'de deprem! Görevden alındılar
Çikolatayla kandırdığı çocuğa dehşeti yaşattı!
İzmir'de yeğen dehşeti!
Whatsapp yüzünden hapse girdi!
Donald Trump skandalı patladı! Yanlış bilgi vermiş
YÖK'ten YKS'de tercih yapacak öğrencilere müjde
İşten kovulunca soluğu ıssız adada aldı! 35 yıl boyunca...
Elektrik kazısı yaparken tarihi eser buldular
Okuyucu Yorumları 0 yorum