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GÜNCELLEME - Kars'ta kaza yapan uzman çavuş hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 19:03 | Son Güncelleme

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren uzman çavuşun cenazesi, otopsinin ardından memleketi Osmaniye'ye gönderildi CENAZENİN MEMLEKETİNE GÖNDERİLMESİ EKLENDİ

KARS (AA) - Kars'ta meydana gelen trafik kazasında bir uzman çavuş yaşamını yitirdi.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Uzman Çavuş Kenan Sarıgöz (34) idaresindeki 34 FT 3332 plakalı otomobil, Vali Hüseyin Atak Bulvarı'nda, yapım çalışmaları için yola koyulan kaldırım taşlarına çarptı.

Çarpmanın ardından Sarıgöz'ün kullandığı aracın motor kısmında yangın çıktı. Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Araçtaki yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Sarıgöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Sarıgöz'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kars Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otopsinin ardından Sarıgöz'ün cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Osmaniye'ye gönderildi.

Sarıgöz'ün evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan Kaza Uzman Çavcuş

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