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GÜNCELLEME - Kars'ta otomobil askerleri taşıyan midibüse çarptı: 33 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 13:00 | Son Güncelleme

Kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen ve kaza yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 31 asker ve 2 polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karayolları Kavşağı'nda askerleri taşıyan 36 FF 976 plakalı sivil midibüse aynı yöne giden ve kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen otomobil arkadan çarptı.

Kontrolden çıkan midibüs, Başbakan Binali Yıldırım'ın Kars ziyareti için kavşakta güvenlik önlemi alan 36 A 5936 plakalı polis aracına çarparak devrildi.

Kaza yerine çok sayıda ambulans, Ulusal Medical Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri ile polis ekipleri sevk edildi.

Kazada midibüsteki 31 asker ile polis aracındaki 2 polis memuru yaralandı.

Yaralılardan 20'si Harakani Devlet Hastanesine, 13'ü Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ile İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, kaza yerine gelerek bilgi aldı.

Otomobiliyle kaza yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
asker Kars kırmızı ışık polis trafik kazası

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