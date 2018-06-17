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GÜNCELLEME - Kastamonu'da 2 otomobil çarpıştı: 5 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 02:04 | Son Güncelleme

ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

Kastamonu'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ali Erol yönetimindeki 37 AAD 650 plakalı otomobil, Kastamonu-İnebolu karayolu Kırcalar mevkisindeki kavşakta Enver Binen idaresindeki 37 DC 250 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Enver Binen'in kullandığı otomobilde bulunan Kadriye, Sibel ve Serenay Binen ile Kezban ve Müzeyyen Ergin yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücüler ile Erol'un aracında bulunan Ragıp Kara, ambulanslarla götürüldükleri Kastamonu Devlet Hastanesi ile kentteki bir özel hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan yaralılardan birinin yanında oğlunun kimliğinin de bulunması nedeniyle daha önce yaralı olduğu belirlenen bir kişinin araçlarda yer almadığı tespit edildi.

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KASTAMONU ölümlü kaza trafik kazası

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