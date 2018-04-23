GÜNCELLEME - Kastamonu'da yangın

Kastamonu'da iki ev ile odunluğun tamamen yandığı, iki evin ise hasar gördüğü yangın söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Hisarardı Mahallesi Kerpiçlik Sokak'ta Hakkı Kösek'e ait olduğu belirtilen evin baca kısmından başladığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangının çevredeki diğer evlere de sıçraması nedeniyle ilçelerden yardım istendi. Yangın nedeniyle Hakkı Kösek ve Melahat Karakoca'ya ait evler ile bir odunluk yanarken, Kerem Bostancı ve Vedat Çeyrekoğlu'na ait iki evde ise hasar oluştu. Melahat Karakoca'nın, 2009 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmaya çalışırken vurularak şehit olan polis memuru Nihat Karakoca'nın annesi olduğu ve yanan evinin kullanılmadığı öğrenildi. Öte yandan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Mahalle sakinlerinden Şükrü Yalnızoğlu, sokakta kendisinin de evinin bulunduğunu belirtti. Yangının çıktığı esnada evde olmadığını anlatan Yalnızoğlu, "Gece saatlerinde komşumdan haber geldi. Ahşap evde yangın çıkmış, yandaki eve sıçramış, daha sonra diğer eve sıçramış. İtfaiye bütün ekipmanlarıyla çalıştı. Tüp patlama sesleri duyduk. Can kaybı olmamasına sevindik. Bacadan çıktığı tahmin ediliyor." dedi.

Yangında evi hasar gören Vedat Çeyrekoğlu ise yangının bacadan başladığını belirterek, "Yandaki eve sıçramış, oradan da bizim eve gelmiş. İki tane ev tamamen yandı. Yapacak bir şey yok. Bizim evin çatısı yandı." diye konuştu. Tarihi konakların da bulunduğu sokakta, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. - "Evlerde çok fazla odun olduğu için söndürme çalışmaları uzun sürdü" Kastamonu Belediyesi İtfaiye Amiri İsmail Dur, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının tamamen söndürüldüğünü söyledi. İhbar üzerine olay yerine geldiklerini aktaran Dur, "Gece saatlerinde ihbar gelmesi üzerine anında ekibimiz olay yerine geldi. 15 personelimiz, 3 arazöz, bir tanker ve bir merdiven aracımız yangına müdahale etti, ayrıca çevre ilçelerden ve Orman Bölge Müdürlüğümüzden söndürme araçları geldi." dedi. Odunluktaki odunların söndürme işlemini güçleştirdiğini belirten Dur, "Sabaha kadar yangının alev kısmı söndürülmüş oldu. Sabah 07.00'den beri soğutma çalışmaları yapılıyor. Evlerde çok fazla odun olduğu için söndürme çalışmaları uzun sürdü. Bu da işimizi doğal olarak güçleştirdi. Köpükle müdahale ederek sonuçlandırdık." diye konuştu.