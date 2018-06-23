GÜNCELLEME - Kastamonu'da yangın

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıkan yangında 7 ev, 3 ambar ve bir ahır yandı.
İlçeye bağlı Sarnıç köyünde Nuri Özkan'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına, Azdavay, Pınarbaşı ve Daday belediyeleri itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüklerine ait arazözler ile müdahale edildi.
Kısa sürede büyüyen yangın İsmail, Mustafa, Süleyman ve Mustafa Özkan ile Nuri Mısır'ın evlerine de sıçradı.
Kontrol altına alınan yangını tamamen söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangında 7 ev, 3 ambar ve bir ahır kullanılamaz hale geldi, Nuri Özkan'a ait bir buzağı da telef oldu.
Azdavay Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının büyük oranda kontrol altına alındığını söyledi.
Devletin yangında zarar görenlerin yanında olduğunu belirten Çakmak, "AFAD ve Azdavay Kaymakamlığı olarak zararı tam olarak tespit edeceğiz ve karşılayacağız. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Yangınzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor." dedi.
İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!
YSK Başkanı Sadi Güven seçim sonucunu ne zaman açıklamayı planladıklarını söyledi!
Ajanslar acil koduyla geçti! Irak, IŞİD toplantısını bomba yağmuruna tuttu!
New York Times’tan Muharrem İnce yorumu: Pratik zekalı, akıllı ve komik
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Afyonkarahisar'da feci kaza! Canlı yayın yaptığı esnada şarampole uçtu
Antalya'da gece yarısı tır dehşeti! Ortalık savaş alanına döndü
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Gözaltına aldığı kadının arabasını arayınca hayatının şokunu yaşadı!
Seks robotunun bu özelliği pes dedirtti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum