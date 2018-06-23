GÜNCELLEME - Kastamonu'da yangın

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıkan yangında 7 ev, 3 ambar ve bir ahır yandı.

İlçeye bağlı Sarnıç köyünde Nuri Özkan'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına, Azdavay, Pınarbaşı ve Daday belediyeleri itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüklerine ait arazözler ile müdahale edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın İsmail, Mustafa, Süleyman ve Mustafa Özkan ile Nuri Mısır'ın evlerine de sıçradı.

Kontrol altına alınan yangını tamamen söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında 7 ev, 3 ambar ve bir ahır kullanılamaz hale geldi, Nuri Özkan'a ait bir buzağı da telef oldu.

Azdavay Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının büyük oranda kontrol altına alındığını söyledi.

Devletin yangında zarar görenlerin yanında olduğunu belirten Çakmak, "AFAD ve Azdavay Kaymakamlığı olarak zararı tam olarak tespit edeceğiz ve karşılayacağız. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Yangınzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor." dedi.

