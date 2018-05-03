GÜNCELLEME - Kastamonu'daki FETÖ/PDY operasyonu

Kastamonu merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 kişiden adliyeye sevk edilen 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Kastamonu, Bursa, Denizli, Manisa ve Ankara'da gözaltına alınan 22 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Aralarında iş adamları ve eski Bank Asya çalışanlarının da bulunduğu şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Diğer şüpheliler ise sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkartılan 16 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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