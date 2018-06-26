GÜNCELLEME - Kaybolan çocuk sulama kanalında aranıyor

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde kaybolan 12 yaşındaki Suriyeli çocuğun bulunması için sulama kanalında yapılan arama çalışmasına havanın kararması nedeniyle ara verildi.
Suriyeli Abdu Elkalaf’ın eve dönmemesi üzerine ailesinin kayıp ihbarında bulunmasının ardından olay yerine gelen ekipler, İz takip köpeğinin de katılımıyla bölgede arama çalışması başlattı. Köpeğin Develi Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalı kıyısında çocuğa ait giysileri tespit etmesi ve görgü tanıklarının ifadesi üzerine arama kurtarma çalışması bölgede devam ettirildi.
AFAD, jandarma ve polis ekiplerinin sulama kanalı ve civarında yaptığı incelemede herhangi bir bulguya rastlanamadı.
Çocuğun bulunması için İzmir Emniyet Müdürlüğünden su altı ekibi de olay yerine çağrıldı.
AFAD, jandarma, polis ve su altı ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda sulama kanalının yaklaşık 20 kilometrelik bir kısmı arandı. Arama çalışmasına, havanın kararması nedeniyle ara verildi.
Öte yandan edinilen bilgiye göre, Abdu Elkalaf'ın ailesinin bayram için memleketi Suriye'ye gittiği, Elkalaf'ın ise burada akrabalarının yanında kaldığı öğrenildi.
Arama çalışmasının yarın devam edeceği belirtildi.
- Manisa'da kaybolan 12 yaşındaki Suriyeli çocuğun bulunması için sulama kanalında başlatılan arama çalışmasına ara verildi DETAYLAR EKLENDİ
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