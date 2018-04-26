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GÜNCELLEME - Kayıp kişinin iş yerinde cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 23:38 | Son Güncelleme

Mersin'in Tarsus ilçesinde eşinin kayıp başvurusu yaptığı bar işletmecisinin öldürüldüğü belirlendi - Cinayete ilişkin bar çalışanı zanlı gözaltına alındı ZANLININ YAKALANMASI EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde eşinin kayıp başvurusunda bulunduğu bar işletmecisinin iş yerinde ölü bulunmasıyla ilgili aynı iş yerinde çalışan bir kişi gözaltına alındı.

Kızılmurat Mahallesi'nde bar işleten İbrahim Ateş'in (46) eşi, iki gün önce "İşe gidiyorum'' diyerek evden ayrılan kocasından haber alamadığını belirterek, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Ateş'in iş yerine giderek inceleme yapan polis ekipleri, barın depo kısmında işletmecinin cesedini parçalanarak poşetlere konulmuş halde buldu.

Soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinden cinayet zanlısının bar çalışanı M.S. olduğunu belirledi.

M.S'nin Adana otogarında olduğu bilgisine ulaşan ekipler operasyonla yakaladıkları zanlıyı, Tarsus'a getirdi.

Zanlı M.S'nin ilk ifadesinde işten ayrılmak istediğini bar sahibi Ateş'e ilettiğini ancak kendisinin işten ayrılmasına izin vermediğini öne sürdü. M.S'nin Ateş'i önce pompalı tüfekle vurduğunu daha sonra da bıçakla parçalayarak poşetlere koyduğu cesedi depoda sakladığını söylediği de iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Mersin Tarsus

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