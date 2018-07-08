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GÜNCELLEME - Kayıp Ufuk Tatar ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 13:29 | Son Güncelleme

Hatay'da 8 gün önce kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cesedine ulaşıldı DETAY EKLENDİ

Hatay'ın Hassa ilçesinde Amanos Dağları eteklerinde 8 gün önce kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar ölü bulundu.

Ailesiyle yakınlarını ziyarete gittiği Arpalıuşağı Mahallesi'nde kaybolan Tatar'ın bulunması için komando, jandarma özel harekat ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları 8. günde de devam etti.

Bugün de yoğun şekilde sürdürülen çalışmalar sonucunda Tatar'ın cesedine ulaşıldı.

Tatar'ın cesedinin, arama çalışmalarına katılan güvenlik korucuları tarafından, kaybolduğu noktadan yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Yoluklar Mahallesi'nin üst kesimlerindeki arazide bulunduğu öğrenildi.

Bu arada, cesedin bulunmasının ardından cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri de beraberindeki komandolar nezaretinde traktörle bölgeye hareket etti.

- Olay

Amanos Dağları eteklerinde bulunan Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki yakınlarına 1 Temmuz Pazar günü ailesiyle ziyarete giden 6 yaşındaki Ufuk Tatar, zihinsel engelli bir akrabasıyla ormanlık alandaki kaynaktan su doldurmaya gitmişti. Bir süre sonra çocuğu su kaynağının bulunduğu alanda bırakarak bölgeden ayrılan aile yakını, geri döndüğünde ise Tatar'ı bulamamıştı.

Ufuk Tatar'ın kaybolduğunu fark eden ailesinin durumu ilgililere bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk hatay Kayıp Ufuk Tatar

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