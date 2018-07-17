HABER

GÜNCELLEME - Kayseri merkezli FETÖ'nün "subay mahrem yapılanması" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 19:57 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı - ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) TSK'daki "subay mahrem yapılanması"na yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün TSK'daki "subay mahrem yapılanması"na yönelik çalışma kapsamında, sabit telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 98 askeri personele yönelik soruşturmada gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanıp mahkemeye çıkarılan zanlılardan Hamdi Ö, Muarrem Ü, Oğuz O, Samet K, Ali İhsan E. ve Şuayip K. tutuklandı. Ö.Ü, Ü.Ö, A.O, O.V. ve N.A. da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Örgütün "mahrem subay imamları" tarafından sabit telefonlardan arandıkları iddiasıyla 1 yarbay, 2 binbaşı, 5 yüzbaşı, 31 üsteğmen, 49 teğmen, 6 astsubay ve 4'ü askeri öğrencilikten ayrılan 98 askeri personel hakkında soruşturma başlatılmış, şüphelilerden 62'si hakkında daha önceden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında işlem yapıldığı belirlenmişti.

Geriye kalan 36 şüpheliden 12'sinin talimatla ifadesi alınmış, hakkında gözaltı kararı verilen 24 kişiden 15'i, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, Kayseri, İstanbul, Nevşehir, Tunceli, Malatya, İzmir, Konya, Kütahya, Ankara, Hakkari, Balıkesir, Burdur ve Bitlis'te eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Adreslerinde bulunamayan 9 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

PARTNERSınır tanımıyorlar! Çok şaşıracaksınızSınır tanımıyorlar! Çok şaşıracaksınız
Bedelli askerlik 2018 hiçbirine benzemiyor! Bugüne kadarki Bedelli askerlik 2018 hiçbirine benzemiyor! Bugüne kadarki "en avantajlı" bedelli bu
Silivri'de tır ve kamyon çarpıştıSilivri'de tır ve kamyon çarpıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"subay mahrem yapılanması" adliye askeri personel FETÖ/PDY operasyon zanlı

En Çok Okunan Haberler

Temel askerlik eğitimi nedir? Bedelli askerlik 2018'de 25 gün temel askerlik eğitimi

Temel askerlik eğitimi nedir? Bedelli askerlik 2018'de 25 gün temel askerlik eğitimi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyirci yüzünden elendi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyirci yüzünden elendi

Öğrencisiyle seks yapmıştı, dava sürecinde bir sürpriz yaşandı

Öğrencisiyle seks yapmıştı, dava sürecinde bir sürpriz yaşandı

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Sinem Gedik'in elinde Mustafa Ceceli'ye ait uygunsuz görüntüler mi var?

Sinem Gedik'in elinde Mustafa Ceceli'ye ait uygunsuz görüntüler mi var?

Adnan Oktar operasyonunda iğrenç detay!

Adnan Oktar operasyonunda iğrenç detay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Laiklik elden gidiyor sözüyle ünlenen Süleyman Amca'dan Adnan Oktar yorumu

Laiklik elden gidiyor sözüyle ünlenen Süleyman Amca'dan Adnan Oktar yorumu

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

Bedelli askerlik için araba ilanları patladı! Arabasını satamayan ilana 'bedelli için' yazdı!

Bedelli askerlik için araba ilanları patladı! Arabasını satamayan ilana 'bedelli için' yazdı!

Kedicikler neler yapmış neler! Ürküten ayrıntı

Kedicikler neler yapmış neler! Ürküten ayrıntı

Bedelli askerlik 2018 hiçbirine benzemiyor! Bugüne kadarki "en avantajlı" bedelli bu

Bedelli askerlik 2018 hiçbirine benzemiyor! Bugüne kadarki "en avantajlı" bedelli bu

Bedelli askerliğin şartlarını açıklayan Bülent Turan'ın telefonu susmak bilmedi

Bedelli askerliğin şartlarını açıklayan Bülent Turan'ın telefonu susmak bilmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.