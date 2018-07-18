KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "subay mahrem yapılanması"na yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının, örgütün TSK'daki "subay mahrem yapılanması"na yönelik soruşturması çerçevesinde sabit telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 98 askeri personele ilişkin operasyonda 7 kişi daha yakalandı. Böylece gözaltı sayısı 22'ye yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 zanlı, Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye gönderildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılardan Abdullah E, Ahmet K, Faruk T, Mücahit Ü, Eyüp A, Ömer C. ve Hakan B. tutuklandı. H.A, E.Ç, B.N. ve E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında tutuklu sayısı 13'e yükseldi.

Örgütün "mahrem subay imamları" tarafından sabit telefonlardan arandıkları iddiasıyla 1 yarbay, 2 binbaşı, 5 yüzbaşı, 31 üsteğmen, 49 teğmen, 6 astsubay ve 4'ü askeri öğrencilikten ayrılan 98 askeri personel hakkında soruşturma başlatılmış, zanlılardan 62'si hakkında daha önceden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında işlem yapıldığı belirlenmişti.