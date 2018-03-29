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GÜNCELLEME - Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 20:02 | Son Güncelleme

Örgütün "mahrem imamları" ile irtibatlı oldukları belirlenen 37'si muvazzaf 85 askeri personele yönelik 18 ilde başlatılan operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı - Tutuklu sayısı 8'e çıktı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 18 ilde, FETÖ/PDY soruşturmasında 37'si muvazzaf 85 askeri personele yönelik operasyon çerçevesinde adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 5'inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Mehmet B. ve Akif A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

C.B, A.A. ve M.B. adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında tutuklanan zanlı sayısı 8'e çıkmış oldu.

Örgütün sözde "mahrem imamları"nın, ankesörlü telefonlarla peş peşe arama yaparak askeri personel ile irtibat kurduklarının belirlenmesi üzerine 37'si muvazzaf 85 askeri personel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla gözaltı kararı alınarak operasyon başlatılmıştı. Gözaltına alınan 40 şüpheliden ikisi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen 33 şüpheliden 6'sı tutuklanmış, 27'si adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

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