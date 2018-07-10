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GÜNCELLEME - Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 17:55 | Son Güncelleme

Örgütün "subay mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "subay mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kayseri, Kahramanmaraş, Hatay, Düzce ve Tekirdağ'da TSK personelini ankesörlü telefonlardan arayarak, FETÖ faaliyetleri çerçevesinde sohbet verdikleri ve sohbet imamlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan M.B, A.G, S.E, F.G. ve Y.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanarak mahkemeye çıkarılan zanlılardan M.B, A.G ve S.E, tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari 7 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Soruşturma çerçevesinde örgüt faaliyetleri kapsamında sohbet veren ve sohbet imamlığı yapan 16 kişi tespit edilmişti. Zanlılardan 4'ünün daha önce haklarında yürütülen FETÖ soruşturmaları nedeniyle tutuklu oldukları belirlenmiş, 5 zanlı da 6 Temmuz'da gözaltına alınmıştı.

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