HABER

GÜNCELLEME - Kayseri'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 01:39 | Son Güncelleme

Kayseri'de ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ertan Dönmez idaresindeki cenaze taşıyan 41 BD 308 plakalı ambulans, Kayseri-Malatya karayolu Nalçık Bulvarı'nda bir otomobilin sıkıştırması sonucu karşı şeride geçtiği öne sürülen Mustafa Üzüm'ün kullandığı 38 E 4730 plakalı otomobille çarpıştı.

Üzüm ile otomobildeki aynı aileden Mehmet (36), Safiye Nur (6), Hamza (8), Zehra (29) ve Soner Üzüm hayatını kaybetti.

Yaralanan Ertan Dönmez ile ambulansta bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen otomobilin plakasının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bu arada İstanbul'dan Tunceli'ye götürülen ambulanstaki cenaze, yakınları tarafından alındı.

Çiftlik Bank'lar bitmiyor! 90 milyon TL topladılarÇiftlik Bank'lar bitmiyor! 90 milyon TL topladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan'dan makyajsız fotoğraf

Seda Sayan'dan makyajsız fotoğraf

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Survivor Damla Can'nın eski hali görenleri şaşırtıyor

Survivor Damla Can'nın eski hali görenleri şaşırtıyor

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Son dakika! Irak Ordusu Sincar'da konuşlandı

Son dakika! Irak Ordusu Sincar'da konuşlandı

Metin Hara'yı konuk eden Oylum Talu'nun zor anları!

Metin Hara'yı konuk eden Oylum Talu'nun zor anları!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji uyardı: Kuzey Afrika'dan toz geliyor!

Meteoroloji uyardı: Kuzey Afrika'dan toz geliyor!

Kayseri'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

Kayseri'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

Tel Rıfat nerede, Tel Rıfat neden önemli? İşte Tel Rıfat'ın Suriye haritasındaki yeri

Tel Rıfat nerede, Tel Rıfat neden önemli? İşte Tel Rıfat'ın Suriye haritasındaki yeri

Hava durumu nasıl olacak, İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji açıkladı

Hava durumu nasıl olacak, İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji açıkladı

PKK'ya ağır darbe! Eğitim kampı yerle bir

PKK'ya ağır darbe! Eğitim kampı yerle bir

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğin saldırı!

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğin saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.