HABER

GÜNCELLEME - Kayseri'de baraj gölüne düşen çocuk boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 17:10 | Son Güncelleme

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde baraja düşen 15 yaşındaki çocuğun cesedi, su altı arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu ÇOCUĞUN CESEDİNİN BULUNMASI EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde baraj gölüne düşen 15 yaşındaki çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, ailesiyle piknik yapmak amacıyla Ağcaşar Barajı'na giden Sümeyye Koç, göle düşerek gözden kayboldu.

Ailesinin ihbarı üzerine AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışma sonucu Koç'un cesedine ulaştı.

Cenaze, Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

PARTNERSosyal medyayı salladılarSosyal medyayı salladılar
Kastamonu'da 6 kişinin öldüğü kazadan önceki son fotoğraf (2)Kastamonu'da 6 kişinin öldüğü kazadan önceki son fotoğraf (2)
Göltürkbükü'nü 10 dakikalık sağanak vurduGöltürkbükü'nü 10 dakikalık sağanak vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boğulma Kayseri Yahyalı

En Çok Okunan Haberler

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'reyting' yanıtı: Erdoğan'ın reytingi benim 4'te 1'im

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'reyting' yanıtı: Erdoğan'ın reytingi benim 4'te 1'im

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ramazan Bayramı sonrası İstanbul'a dönüş yoğunluğu sürüyor!

Ramazan Bayramı sonrası İstanbul'a dönüş yoğunluğu sürüyor!

Tarihte bu hafta!

Tarihte bu hafta!

Yılanların çiftleşme dansı!

Yılanların çiftleşme dansı!

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktı!

Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktı!

Korkunç şüphe! Bu fotoğraflar İstanbul'da çekildi

Korkunç şüphe! Bu fotoğraflar İstanbul'da çekildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.