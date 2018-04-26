HABER

GÜNCELLEME - Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 16:48 | Son Güncelleme

Örgütün şifreli haberleşme programlarını kullandıkları belirlenen 6 şüpheli yakalandı GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kapatılan Melikşah Üniversitesinin eski çalışanları olan ve daha önce gözaltına alınmalarının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan bazı zanlıların, örgütün şifreli haberleşme programları "ByLock", "Eagle" ve "Kakao" kullanıcısı olduklarına dair yeni deliller bulundu.

Bunun üzerine eski Melikşah Üniversitesi personeli 7 şüpheli ile "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen avukat hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda M.Ü, G.Ö, K.S, A.K. ve A.S.Y. ile avukat A.K. yakalandı.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İYİ Parti'den flaş Abdullah Gül açıklamasıİYİ Parti'den flaş Abdullah Gül açıklaması
e-Devlet'ten yeni uygulama! Milletvekili adayları...e-Devlet'ten yeni uygulama! Milletvekili adayları...
Çok konuşulacak 'Abdullah Gül' yazısı! Çok konuşulacak 'Abdullah Gül' yazısı! "Gül'ün vukuatları..." diye sıraladı ve "aday olamaz" dedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ByLock eagle kakao FETÖ/PDY Melikşah Üniversitesi

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Temmuz ayında memurdan, emekliye ve yaşlıya kadar herkese zam geliyor

Temmuz ayında memurdan, emekliye ve yaşlıya kadar herkese zam geliyor

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumu: Bir projeydi! Patladı

Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumu: Bir projeydi! Patladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ne PKK ne FETÖ! İşte dolandırıcıların erken seçim taktiği

Ne PKK ne FETÖ! İşte dolandırıcıların erken seçim taktiği

Melih Gökçek'ten olay yaratacak anket!

Melih Gökçek'ten olay yaratacak anket!

Şehidi binlerce kişi uğurladı

Şehidi binlerce kişi uğurladı

İşte 24 Haziran seçiminde kullanılacak oy pusulası!

İşte 24 Haziran seçiminde kullanılacak oy pusulası!

Yunanistan'dan skandal karar! Serbest bıraktılar

Yunanistan'dan skandal karar! Serbest bıraktılar

Gazi Üniversitesi'ndeki 'bölünme' protestosunda ortalık karıştı

Gazi Üniversitesi'ndeki 'bölünme' protestosunda ortalık karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.