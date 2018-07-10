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GÜNCELLEME - Kayseri'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 21:10 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir kişinin öldüğü, bir kişinin ağır yaralandığı silahlı kavga ile ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Argıncık Camiikebir Mahallesi'ndeki bir parkta A.A.B ve S.K. ile A.Ş. ve Z.G. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kurşunlara hedef olan A.Ş. Kayseri Şehir Hastanesine, A.A.B. ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan A.A.B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, A.Ş'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliler S.K. ve Z.G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.G. tutuklandı, S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
gözaltı Kayseri Silahlı kavga

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