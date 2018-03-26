KAYSERİ (AA) - İnternet üzerinden faaliyet yürüten ve Çiftlik Bank benzeri yapılanmayla üyelerinden para topladığı öne sürülen Kayseri merkezli firmanın bir çalışanı ile bir yöneticisi daha tutuklandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden faaliyet yürüten ve Çiftlik Bank benzeri yapılanmayla üyelerinden para topladığı öne sürülen Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Otomotiv Turizm Gıda Lokantacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Anadolu Farm) çalışanı E.K ile Anadolu Farm programının yazılımcısı ve firma yöneticisi R.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yaklaşık 8 ay önce kurulduğu belirtilen firma hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da inceleme başlatmış, firmanın banka hesaplarına bloke konulmuştu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 firma yöneticisi tutuklanmıştı.

Firmadan banka hesaplarına bloke konulduğu için üyelerine ödeme yapılamadığı açıklanmıştı.