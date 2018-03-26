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GÜNCELLEME - Kayseri'deki "Çiftlik Bank benzeri" firmaya operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 22:31 | Son Güncelleme

Anadolu Farm şirketinin gözaltına alınan bir çalışanı ve bir yöneticisi daha tutuklandı - ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - İnternet üzerinden faaliyet yürüten ve Çiftlik Bank benzeri yapılanmayla üyelerinden para topladığı öne sürülen Kayseri merkezli firmanın bir çalışanı ile bir yöneticisi daha tutuklandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden faaliyet yürüten ve Çiftlik Bank benzeri yapılanmayla üyelerinden para topladığı öne sürülen Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Otomotiv Turizm Gıda Lokantacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Anadolu Farm) çalışanı E.K ile Anadolu Farm programının yazılımcısı ve firma yöneticisi R.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yaklaşık 8 ay önce kurulduğu belirtilen firma hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da inceleme başlatmış, firmanın banka hesaplarına bloke konulmuştu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 firma yöneticisi tutuklanmıştı.

Firmadan banka hesaplarına bloke konulduğu için üyelerine ödeme yapılamadığı açıklanmıştı.

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