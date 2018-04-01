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GÜNCELLEME - Kayseri'deki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 21:00 | Son Güncelleme

Bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Merkez Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi Horsana Çayırı mevkisinde aralarında alacak meselesi yüzünden husumet bulunan arkadaşı Deniz Vural'ı dün tabancayla öldürdüğü öne sürülen Serdar U. ile olaya karıştıkları iddia edilen Gökhan T. ve Hakan Ü, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kent merkezindeki bir evde yakalandı.

Zanlılarla bir ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Kayseri Eğitim ve Araştırması Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusundan sonra mahkemeye çıkarılan 3 zanlı tutuklandı.

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