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GÜNCELLEME - Kayseri'deki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 20:43 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 5 avukat serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli 5 avukat serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ üyesi oldukları ve toplantılara katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan avukatlar A.S, S.B, M.G, U.U. ve M.Ç'nin Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
adliye avukat FETÖ/PDY mahkeme

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