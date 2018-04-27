GÜNCELLEME - Kayseri'deki FETÖ/PDY operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kapatılan Melikşah Üniversitesinin eski çalışanları olan, daha önce gözaltına alınmalarının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ancak örgütün şifreli haberleşme programları "ByLock", "Eagle" ve "Kakao" kullanıcısı oldukları belirlenerek yeniden gözaltına alınan 6 zanlının Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.

