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GÜNCELLEME - Kayseri'deki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 23:34 | Son Güncelleme

Örgütün şifreli haberleşme programlarını kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kapatılan Melikşah Üniversitesinin eski çalışanları olan, daha önce gözaltına alınmalarının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ancak örgütün şifreli haberleşme programları "ByLock", "Eagle" ve "Kakao" kullanıcısı oldukları belirlenerek yeniden gözaltına alınan 6 zanlının Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
ByLock eagle FETÖ/PDY Kayseri

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