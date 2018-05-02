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GÜNCELLEME - Kayseri'deki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 16:48 | Son Güncelleme

"ByLock" kullanıcısı oldukları ileri sürülen zanlılardan biri tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan M.V. ve S.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan M.V. tutuklandı, S.A. ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
adliye FETÖ/PDY Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele operasyon

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