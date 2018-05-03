GÜNCELLEME - Kayseri'deki terör örgütü propagandası operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG'nin propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG propagandası yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılardan İlyas S. ve Erbil U. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet Ö, Remzi A, Selman T, Süleyman Y, Ali Ü. ve Ercan T. ise adliyeye gönderildi.
Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan Mehmet Ö. ve Ali Ü. tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
Sosyal medyadan terör örgütünü destekleyen ve örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptıkları tespit edilenlere yönelik 27 Nisan'da düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alınmış, 2 av tüfeği ve bir kurusıkı tabanca ile bin 185 fişek ele geçirilmişti.
Alaattin Saral yakalandı!
Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!
Samsun'da tramvayda insanlık dersi veren gence ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Rusya'dan bomba açıklama: ABD militanlara Tanf yakınlarında eğitim veriyor
ABD’nin en kanlı silahlı saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Başbakan Yıldırım'ın konuşması sırasında gözleri doldu
İşte dünyanın en çok kazanan blogger'ı
MEB 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak
Aldatılan kadın öyle bir intikam aldı ki...
WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...
Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj
Merakla bekleniyordu! WhatsApp'a iki yeni bomba özellik geliyor!
23 yaşında 74 ülke gezdi! Güzel hostesin egzotik yaşamına tanık olun
'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'
Okuyucu Yorumları 0 yorum