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GÜNCELLEME - Kayseri'deki terör örgütü propagandası operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 19:06 | Son Güncelleme

Sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG'nin propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG propagandası yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan İlyas S. ve Erbil U. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet Ö, Remzi A, Selman T, Süleyman Y, Ali Ü. ve Ercan T. ise adliyeye gönderildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan Mehmet Ö. ve Ali Ü. tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medyadan terör örgütünü destekleyen ve örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptıkları tespit edilenlere yönelik 27 Nisan'da düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alınmış, 2 av tüfeği ve bir kurusıkı tabanca ile bin 185 fişek ele geçirilmişti.

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