GÜNCELLEME - Kayseri'deki uyuşturucu operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan S.E, E.Y, O.G, F.A, T.E, V.B, O.K. ve M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Uyuşturucu madde satan şüphelilere yönelik önceki gün düzenlenen operasyonda 11 zanlı gözaltına alınmış, 3'ü emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı. Zanlıların adreslerinde bir miktar uyuşturucu, 2 hassas terazi, tabanca, av tüfeği ve 30 mermi ele geçirilmişti.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı
Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, AK Parti'den ihraç edildi
Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...
Meral Akşener'in A Takımı belli oldu! O isimlerin üstü çizildi
Eskişehir'deki üniversitede katliam
Karaman'da inanılmaz olay: Dürüm yerken öldü!
Ölümcül hastalığını tesadüfen köpeği fark etti! Her hapşırdığında bakın ne hale geliyor
Fast food zincirinde ölü örümcek skandalı! Türkiye'de de şubesi var...
Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı
Facebook skandalından Türkiye'de kaç kişi etkilendi? Resmen açıklandı
Türkiye'yi tehdit etmişti! Geri vites yaptı
Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum