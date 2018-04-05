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GÜNCELLEME - Kayseri'deki uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 23:28 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 8 zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan S.E, E.Y, O.G, F.A, T.E, V.B, O.K. ve M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu madde satan şüphelilere yönelik önceki gün düzenlenen operasyonda 11 zanlı gözaltına alınmış, 3'ü emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı. Zanlıların adreslerinde bir miktar uyuşturucu, 2 hassas terazi, tabanca, av tüfeği ve 30 mermi ele geçirilmişti.

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mahkeme tutuklama uyuşturucu

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