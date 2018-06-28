GÜNCELLEME - Kenya'da pazarda yangın

NAİROBİ (AA) - Kenya'nın başkenti Nairobi'deki pazar yerinde çıkan yangında 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 70 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ulusal basında yer alan habere göre, Kenyatta Hastanesi yöneticisi Thomas Mutie, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nairobi'deki Gikomba Pazarı'nda çıkan yangında 15 kişinin öldüğünü belirtti.

Mutie, 17'si çocuk 70 yaralının hastaneye getirildiğini ifade ederek bunlardan beşinin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığını söyledi.

Başkent Nairobi'deki Gikomba Pazarı'nda gece saatlerinde çıkan yangının sebebi henüz bilinmiyor.

Polis yetkilileri, pazar yerinde tahliye işleminin devam etmesinden dolayı yangının nasıl çıktığına yönelik detaylı incelemelere henüz başlanmadığını duyurdu.

Öte yandan Kenya Kızılhaç yetkilileri ile çeşitli insani yardım ajanslarının olay yerindeki arama ve kurtarma çalışmalarına destek olduğu, yangından etkilenen yaralılara psikolojik destek hizmeti verdikleri belirtiliyor.

