GÜNCELLEME - Kılıçdaroğlu'ndan burs verdiği yetim kardeşlere ziyaret

ÇORUM (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'un Güney köyünde yaşayan, iki yıldır burs verdiği imam hatip öğrencisi yetim kardeşleri ziyaret etti.

24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri çalışmaları kapsamında Çorum'da mesleki, sivil toplum örgütleri, muhtarlar ve iş adamlarıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, toplantının ardından merkeze bağlı Güney köyünde yaşayan Özge ve Osman Biçer kardeşler ile anneleri Emine Biçer'i evlerinde ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Kılıçdaroğlu, iki yıldır burs desteği sağladığı öğrenilen Osman ve Özge Biçer kardeşler, anneleri Emine Biçer ile sohbet etti. Haber verilmesi üzerine eve gelen köyün imamı Ubeydullah Bozduman da Kılıçdaroğlu ile sohbet etti.

Aileye baklava götüren Kılıçdaroğlu, yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından kara yoluyla Amasya'ya hareket etti.

Kılıçdaroğlu'na CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, İl Başkanı Eray Tüfekçi ve bazı partililer de eşlik etti.

- Yetim kardeşlerden Kılıçdaroğlu'na teşekkür