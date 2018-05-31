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GÜNCELLEME - Kılıçdaroğlu'ndan burs verdiği yetim kardeşlere ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 20:06 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında Çorum'dan Amasya'ya giderken, Çorum'un Güney köyünde yaşayan, iki yıldır burs verdiği yetim kardeşleri ziyaret etti DETAYLAR EKLENDİ

ÇORUM (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'un Güney köyünde yaşayan, iki yıldır burs verdiği imam hatip öğrencisi yetim kardeşleri ziyaret etti.

24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri çalışmaları kapsamında Çorum'da mesleki, sivil toplum örgütleri, muhtarlar ve iş adamlarıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, toplantının ardından merkeze bağlı Güney köyünde yaşayan Özge ve Osman Biçer kardeşler ile anneleri Emine Biçer'i evlerinde ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Kılıçdaroğlu, iki yıldır burs desteği sağladığı öğrenilen Osman ve Özge Biçer kardeşler, anneleri Emine Biçer ile sohbet etti. Haber verilmesi üzerine eve gelen köyün imamı Ubeydullah Bozduman da Kılıçdaroğlu ile sohbet etti.

Aileye baklava götüren Kılıçdaroğlu, yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından kara yoluyla Amasya'ya hareket etti.

Kılıçdaroğlu'na CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, İl Başkanı Eray Tüfekçi ve bazı partililer de eşlik etti.

- Yetim kardeşlerden Kılıçdaroğlu'na teşekkür

Geçen yıl babalarını kaybeden Özge ve Osman Biçer kardeşler, gazetecilere, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesinde okuyan 4. sınıf öğrencisi Özge Biçer, ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek "Sayın Başkanımızla iki yıl önce köyümüzden bir şehit vermiştik, onun taziyesine geldiğimizde tanışmıştık. Bugün de ziyaretimize geldi. Beraber sohbet ettik. Sağ olsun bizimle ilgileniyor. Burs desteği sağlıyor bize. Lise son sınıftayım. Hedefim ilahiyat fakültesine gitmek." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun geçen yıl dizüstü bilgisayar gönderdiği lise 1. sınıf öğrencisi Osman Biçer de bilgisayarı halen kullandığını ifade ederek "Ziyaretten dolayı çok sevindim. Telefonla arasa bile mutlu olurdum. Verdiği bilgisayarı hala kullanıyorum. İnşallah derslerime çalışıp, makine mühendisliğine gideceğim." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Çorum Güney Köyü Özge ve Osman Biçer kardeşler

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