GÜNCELLEME - Kilis'te sel

Niyazi, AA muhabirine, başta AFAD olmak üzere tüm ekiplerin Meteorolojinin yap uyarı nedeniyle muhtemel bir olumsuzluğa karşı hazır kıta beklediklerini belirterek, sel sularının getirdiği malzemelerin menfezi tıkaması sonucu taşkın meydana geldiğini aktardı.

Sel sularıyla sürüklenen taş ve kaya parçaları da Kilis-İslahiye karayolunda trafiğin aksamasına neden oldu. Zaman zaman zor anlar yaşayan sürücülere karayolları ekipleri yardımcı oldu.

Gülbaba köyünde sel nedeniyle evlerinde mahsur kalan Emine, Feyza ve Mikail Şahan ile Sebiha ve Rüstem Yıldırım AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, öğleden sonra başlayan sağanak Gülbaba ve Beşenli köyleri ile Söğütlüdere mevkisinde etkili oldu.

Duyarlı vatandaşların ve AFAD ekiplerinin hızlı bir şekilde müdahalesi sonucu herhangi bir can kaybı yaşanmadan olayın atlatıldığını belirten Niyazi, şunları kaydetti:

"Bir vatandaşımıza ait evi su bastı, çok şükür duyarlı köylülerimiz ve olay yerine intikal eden AFAD ekiplerimiz can kaybı olmaksızın vatandaşlarımızı evden çıkardılar. Şu an sudan kaynaklı üşümeye bağlı olarak hastanede gözetim altındalar. Allah'a şükür tehlikeli bir durum yok. Ekiplerimiz zarar tespiti yapıyor. Meteorolojinin yapmış olduğu uyarılar kapsamında zaten afete yönelik planlamalarımız yapılmış durumunda. Aynı zamanda AFAD ekiplerimiz Zeytin Dalı Harekatı sırasında şer odakları tarafından gönderilen roketlere karşı da hazırlıklı olduğundan tecrübelilerdi. Dolayısıyla uyarı da yapıldığı için tüm araç ve teçhizatlarıyla hazırda beklediler ve kısa zamanda intikal edip gereğini yaptılar."

AFAD İl Müdürü Adil Şiraz da aşırı yağış sonucu bazı bölgelerde taşkınlar meydana geldiğini ancak ekiplerin çok kısa sürede olay yerine intikal ettiğini belirtti.