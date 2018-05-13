HABER

GÜNCELLEME - Kilis'te sel

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 20:46 | Son Güncelleme

Gülbaba köyündeki evlerinde mahsur kalan ve boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiyi, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri kurtardı YETKİLİLERİN AÇIKLAMALARI VE DETAYLAR EKLENDİ

KİLİS (AA) - Kilis'te yaşanan sağanak, sele neden oldu.

Alınan bilgiye göre, öğleden sonra başlayan sağanak Gülbaba ve Beşenli köyleri ile Söğütlüdere mevkisinde etkili oldu.

Gülbaba köyünde sel nedeniyle evlerinde mahsur kalan Emine, Feyza ve Mikail Şahan ile Sebiha ve Rüstem Yıldırım AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Boğulma tehlikesi geçiren vatandaşlar, UMKE ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AFAD ekipleri, kapıyı keserek evdeki suyu tahliye etti.

Sel sularıyla sürüklenen taş ve kaya parçaları da Kilis-İslahiye karayolunda trafiğin aksamasına neden oldu. Zaman zaman zor anlar yaşayan sürücülere karayolları ekipleri yardımcı oldu.

Gülbaba köyünde sel sularının çekilmesiyle birlikte ekipler, dere yatağının yakınlarında bulunan evlerdeki suyu tahliye etti.

Kilis Vali Yardımcısı Fehmi Sinan Niyazi de selin meydana geldiği bölgede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Niyazi, AA muhabirine, başta AFAD olmak üzere tüm ekiplerin Meteorolojinin yap uyarı nedeniyle muhtemel bir olumsuzluğa karşı hazır kıta beklediklerini belirterek, sel sularının getirdiği malzemelerin menfezi tıkaması sonucu taşkın meydana geldiğini aktardı.

Duyarlı vatandaşların ve AFAD ekiplerinin hızlı bir şekilde müdahalesi sonucu herhangi bir can kaybı yaşanmadan olayın atlatıldığını belirten Niyazi, şunları kaydetti:

"Bir vatandaşımıza ait evi su bastı, çok şükür duyarlı köylülerimiz ve olay yerine intikal eden AFAD ekiplerimiz can kaybı olmaksızın vatandaşlarımızı evden çıkardılar. Şu an sudan kaynaklı üşümeye bağlı olarak hastanede gözetim altındalar. Allah'a şükür tehlikeli bir durum yok. Ekiplerimiz zarar tespiti yapıyor. Meteorolojinin yapmış olduğu uyarılar kapsamında zaten afete yönelik planlamalarımız yapılmış durumunda. Aynı zamanda AFAD ekiplerimiz Zeytin Dalı Harekatı sırasında şer odakları tarafından gönderilen roketlere karşı da hazırlıklı olduğundan tecrübelilerdi. Dolayısıyla uyarı da yapıldığı için tüm araç ve teçhizatlarıyla hazırda beklediler ve kısa zamanda intikal edip gereğini yaptılar."

AFAD İl Müdürü Adil Şiraz da aşırı yağış sonucu bazı bölgelerde taşkınlar meydana geldiğini ancak ekiplerin çok kısa sürede olay yerine intikal ettiğini belirtti.

Ekiplerin arama, kurtarma, müdahale faaliyetlerini son sürat sürdürdüğünü aktaran Şiraz, su baskını nedeniyle evlerinde mahsur kalan 5 kişilik bir ailenin hızlı bir şekilde kurtarıldığını anımsattı.

Vatandaşlardan Abdurrahman Korkmaz da sel sularının şiddetini artırması üzerine koşarak komşusunun evine geldiğini ve içeriden gelen bağırma seslerini duyması sonucu da muhtarı aradığını söyledi.

Daha sonra gelen ekiplerle birlikte aşağıya merdiven sarkıtarak pencerenin parmaklıklarını kesip içerdeki 5 kişiyi kurtardıklarını anlatan Korkmaz, duyarlılığından dolayı yetkililere teşekkür etti.

TRT'de partilere ayrılan süre tartışma yarattıTRT'de partilere ayrılan süre tartışma yarattı
Fuhuşun şifresi: Hayırlı Cumalar!Fuhuşun şifresi: Hayırlı Cumalar!
Rusya S-300 vermekten vazgeçiyorRusya S-300 vermekten vazgeçiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kilis AFAD İl Müdürü Adil Şiraz Kilis Vali Yardımcısı Fehmi Sinan Niyazi sağanak sel

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

Emre Karayel: Demet Evgar'dan hoşlanmadım desem yalan olur!

Emre Karayel: Demet Evgar'dan hoşlanmadım desem yalan olur!

ABD, İran'dan sonra Avrupalı şirketlere de yaptırım uygulanabileceğini açıkladı

ABD, İran'dan sonra Avrupalı şirketlere de yaptırım uygulanabileceğini açıkladı

Muharrem İnce: O tekme atandan hesap sormazsam namerdim

Muharrem İnce: O tekme atandan hesap sormazsam namerdim

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı

FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı

İlginizi Çekebilir

FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı

FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli'ye 'af' teşekkürü

Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli'ye 'af' teşekkürü

Sosyal medyada 'Yok laiklik elden gidiyor' sözüyle viral olan yaşlı adam yine objektiflere yansıdı!

Sosyal medyada 'Yok laiklik elden gidiyor' sözüyle viral olan yaşlı adam yine objektiflere yansıdı!

Polisin 'dur' ihtarına uymayan genç kadın, hatasını hayatıyla ödedi

Polisin 'dur' ihtarına uymayan genç kadın, hatasını hayatıyla ödedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçaklar apronda çarpıştı

Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçaklar apronda çarpıştı

FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı

FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı

Ankara metrosunda şoke eden ölüm!

Ankara metrosunda şoke eden ölüm!

Balıkesir’de feci kaza: 19 yaralı

Balıkesir’de feci kaza: 19 yaralı

Nüfus müdürlüklerinde seçim yoğunluğu

Nüfus müdürlüklerinde seçim yoğunluğu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.