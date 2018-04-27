GÜNCELLEME - Kim ile Moon'un tarihi görüşmesi başladı

SEUL (AA) - Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya geldi.

Görüşme için yerel saatle 06.40 sularında Pyongyang'dan yola çıkan Kim, kendisinden az önce Panmunjom'a ulaşan Moon ile görüşmek için iki ülke sınırının güney tarafına geçti.

İki ülke liderlerinin 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı'ndan bu yana üçüncü kez düzenlediği liderler zirvesinde Kim, Güney Kore topraklarına ayak basan ilk Kuzey Kore lideri oldu. Mao tarzı siyah bir takım elbiseyle görüşmeye gelen Kim, Moon ile el ele kameralara poz verdi.

Kim daha sonra Moon'u sınırın kuzeyine geçmeye davet etti. İki lider birlikte sınırın kuzey tarafına geçtikten sonra tekrar güneye döndü.

Moon ile bir süre yürüyüş yapan Kim, akabinde Güney Kore askerlerinden oluşan ve şeref kıtası olarak da bilinen tören mangasını selamladı.

Kim Jong-un daha sonra Panmunjom’daki Barış Evi'ne geçerek ziyaretçi defterini imzaladı ve beraberindeki Kuzey Kore heyetiyle, Moon'u grup fotoğrafı çekilmeye davet etti.