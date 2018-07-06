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GÜNCELLEME - Kırıkkale merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 18:22 | Son Güncelleme

Örgütün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 muvazzaf asker, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Kırıkkale merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) örgütlenmesine yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 8 muvazzaf asker, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından, Kırıkkale merkezli Diyarbakır, Hakkari, Şırnak, Ankara, Kilis, Mardin, Muş ve Tunceli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 12 muvazzaf askerden T.Ö, A.A, Y.Ç, M.F.U, E.Ö, A.R.Ö, Ç.Ö. ve M.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından mahkemeye çıkarılan zanlılar, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği öğrenildi.

Kırıkkale merkezli Diyarbakır, Hakkari, Şırnak, Ankara, Kilis, Mardin, Muş ve Tunceli'de, 30 Haziran'da düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alınmıştı. Daha önce adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 1'i tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY kırıkkale Muvazzaf TSK

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