GÜNCELLEME - Kırıkkale merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Kırıkkale merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) örgütlenmesine yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 8 muvazzaf asker, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından, Kırıkkale merkezli Diyarbakır, Hakkari, Şırnak, Ankara, Kilis, Mardin, Muş ve Tunceli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 12 muvazzaf askerden T.Ö, A.A, Y.Ç, M.F.U, E.Ö, A.R.Ö, Ç.Ö. ve M.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından mahkemeye çıkarılan zanlılar, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği öğrenildi.
Kırıkkale merkezli Diyarbakır, Hakkari, Şırnak, Ankara, Kilis, Mardin, Muş ve Tunceli'de, 30 Haziran'da düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alınmıştı. Daha önce adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 1'i tutuklanmıştı.
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