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GÜNCELLEME - Kırıkkale'de düğün dönüşü trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 11:49 | Son Güncelleme

ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Kırıkkale'de düğünden dönenlerin bulunduğu iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ramazan Hato (41) idaresindeki 06 RRC 94 plakalı otomobil, Mesut Altınyurt'un kullandığı 71 BA 684 plakalı otomobille eski Samsun yolu Vali Konağı mevkisinde çarpıştı.

71 BA 684 plakalı otomobil, çarpışmanın etkisiyle takla atarak yol kenarındaki boş arsaya devrildi.

Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Adil Yeşilyurt (20), Berat Karagöz (19), Batuhan Çorak (20), Mustafa Kılıçarslan (40) ve Sıtkı Pozan (18), Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Yeşilyurt, Çorak ve Hato, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Altınyurt'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazazedelerin yakınları, hastanenin önünde sinir krizi geçirdi.

Her iki araçtakilerin farklı düğünlerden döndükleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
düğün Kaza kırıkkale

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