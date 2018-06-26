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GÜNCELLEME - Kırıkkale'de kocası tarafından bıçaklanan kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 19:46 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk eden koca tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde karısını bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı.

Alının bilgiye göre, Ankara Caddesi Cezaevi Sokak'ta ikamet eden Ali Ekber U. (60) ile eşi Özgül U. (52) arasında gece saatlerinde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Ekber U, karısını karnından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özgül U'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Ali Ekber U, alt katında oturan ve olayı gören kiracısı Hüseyin D'yi (45) de tüfekle kovalamaya başladı ve çevreye rastgele ateş etti. Durumu fark eden Keskin Adliyesinde görevli bir polis memuru, Hüseyin D'yi adliyenin içerisine aldı. Şüpheli, adliye binasına da ateş etti.

Ali Ekber U, daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürülen Ali Ekber U, daha sonra Keskin Adliyesi'ne getirildi.

Zanlı, burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Keskin kırıkkale

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