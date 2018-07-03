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GÜNCELLEME - Kırıkkale'de otomobil ve sigara çalan 3 zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 17:32 | Son Güncelleme

Zanlıların büfeden sigara çalma anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Kırıkkale'de iki otomobil ile bir büfeden 190 paket sigara çalan 3 zanlı tutuklandı.

Zanlılar C.G, İ.Ç. ve K.Y. Kırıkkale-Ankara karayolunda bulunan trafik kontrol noktasında "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri, kovalamacanın ardından şüphelilerin bulunduğu aracı Kırıkkale Organize Sanayi Kavşağı yakınlarında durdurarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerini çağırdı.

Araçta yaptıkları aramada 190 paket sigara ele geçiren ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Şüphelilerin ifadelerinden bir büfeden hırsızlık yaptıklarını ve iki otomobili çaldıklarını tespit eden ekipler, iş yeri ve araç sahipleriyle irtibata geçti.

Tepebaşı Mahallesi'ndeki evlerin önünden iki otomobil çalan zanlıların, Hüseyin Kahya Mahallesi'ndeki bir büfeden sigara çalma anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde iki zanlının iş yerinin kapısını kırarak içeri girdikleri ve sigara paketlerini taşıdıkları yer aldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık kırıkkale

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