GÜNCELLEME - Kırıkkale'de sel nedeniyle tren seferi aksadı

Kırıkkale'de şiddetli yağış nedeniyle tren raylarında çökme meydana geldi. Yolda kalan yolcu treni, rayların onarılmasıyla tekrar yoluna devam etti.
Alınan bilgiye göre, Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesi yakınlarında şiddetli yağış sele neden oldu.
Sel sularının, demiryolu hattının zeminini gevşetmesi nedeniyle raylarda çökme meydana geldi.
Bu sırada, Ankara'dan Siirt'in Kurtalan ilçesine seyir halinde olan Güney Ekspresi, Çerikli beldesi yakınlarında demiryolu hattının zarar gördüğü bölgeden geçemedi.
Daha sonra olay yerine gelen TCDD, Delice ve Çerikli Belediyesi görevlileri ile iş makinelerinin çalışmalarıyla rayların çöken kısımları onarıldı.
Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından, 250 civarında yolcusu bulunan tren, kontrollü şekilde hareket etti.
Delice Kaymakam Vekili Onur Alp Bıçakcı da bölgede incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Bir skandal daha! Dudakları bu hale geldi, doktorun sözleri şoke etti: Oral seks...
HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu
Herkes kütüğünde yazan kente dönseydi, illerin nüfusu ne kadar olurdu?
Sakarya'da tuvaletini iş merkezindeki çöpe yapan adam kameraları fark edemedi!
Cübbeli Hoca tatilde böyle görüntülendi
Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü
Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı
Seks robotunun bu özelliği pes dedirtti!
Şoke eden olay! Üç günlük kabızlık nedeniyle bir bacağı kesilecekti!
Cumhurbaşkanı adaylarının meslekleri ve bilinmeyen yönleri
MSÜ tercih sonuçları açıklandı! 2018 MSÜ tercih sonucu öğrenme
Okuyucu Yorumları 0 yorum