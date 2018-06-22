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GÜNCELLEME - Kırıkkale'de sel nedeniyle tren seferi aksadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 20:15 | Son Güncelleme

Delice ilçesindeki şiddetli yağış nedeniyle tren raylarında çökme meydana geldi - Beklemeye alınan Güney Ekspresi, demiryolunun ulaşıma açılmasıyla tekrar hareket etti

Kırıkkale'de şiddetli yağış nedeniyle tren raylarında çökme meydana geldi. Yolda kalan yolcu treni, rayların onarılmasıyla tekrar yoluna devam etti.

Alınan bilgiye göre, Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesi yakınlarında şiddetli yağış sele neden oldu.

Sel sularının, demiryolu hattının zeminini gevşetmesi nedeniyle raylarda çökme meydana geldi.

Bu sırada, Ankara'dan Siirt'in Kurtalan ilçesine seyir halinde olan Güney Ekspresi, Çerikli beldesi yakınlarında demiryolu hattının zarar gördüğü bölgeden geçemedi.

Daha sonra olay yerine gelen TCDD, Delice ve Çerikli Belediyesi görevlileri ile iş makinelerinin çalışmalarıyla rayların çöken kısımları onarıldı.

Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından, 250 civarında yolcusu bulunan tren, kontrollü şekilde hareket etti.

Delice Kaymakam Vekili Onur Alp Bıçakcı da bölgede incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

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kırıkkale sel yolcu treni

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