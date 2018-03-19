GÜNCELLEME - Kırklareli'nde sağanak

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde sağanak yağış nedeniyle ulaşıma kapanan Pehlivanköy ile Demirköy ilçe yolları yeniden trafiğe açıldı.

Bölgede etkili olan sağanak nedeniyle Pehlivanköy ilçesinde bazı bölgelerde yatağından çıkan Ergene Nehri'nin suları etrafa yayıldı.

Nehrin taşması nedeniyle ilçeye ulaşımın sağlandığı yol kapanırken, Demirköy ilçesinde de toprak kayması sonucu yol trafiğe kapandı.

Karayolları ve Devlet Su İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu her iki ilçenin de yolları yeniden trafik akışına açıldı.

Yağışın, 23 Mart Cuma gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.