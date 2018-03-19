GÜNCELLEME - Kırklareli'nde sağanak

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde sağanak yağış nedeniyle ulaşıma kapanan Pehlivanköy ile Demirköy ilçe yolları yeniden trafiğe açıldı.
Bölgede etkili olan sağanak nedeniyle Pehlivanköy ilçesinde bazı bölgelerde yatağından çıkan Ergene Nehri'nin suları etrafa yayıldı.
Nehrin taşması nedeniyle ilçeye ulaşımın sağlandığı yol kapanırken, Demirköy ilçesinde de toprak kayması sonucu yol trafiğe kapandı.
Karayolları ve Devlet Su İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu her iki ilçenin de yolları yeniden trafik akışına açıldı.
Yağışın, 23 Mart Cuma gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
TSK'dan çok konuşulacak paylaşım!
120 Rus askeri hayatını kaybetti
Teröristlerin saldırısına jet yanıt! Hepsi öldürüldü
Türkiye'den flaş Menbiç açıklaması: ABD ile anlaşmaya vardık
ABD'den Türkiye'ye Afrin çağrısı
Kan donduran olay! 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü
İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!
Çin grup ilişki skandalıyla çalkalanıyor! Hostes ve pilotlar...
Ona bakan bir daha bakıyor! İşte dünyanın en ateşli hemşiresi
Telefonları kasıp kavuran uygulamalar
Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!
Apple'ı kızdıran cihaz!
Okuyucu Yorumları 0 yorum