GÜNCELLEME - 'Kırmızı' listede aranan terörist Tunceli'de etkisiz hale getirildi

ANKARA/TUNCELİ (AA) - Aranan Teröristler Listesi'nde "kırmızı" kategoride bulunan İbrahim Çoban, dün Tunceli'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyonda bölücü terör örgütünün sözde yeni Dersim saha sorumlusu "Atakan Mahir" kod adlı İbrahim Çoban'ın etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Açıklamada, Çoban'ın Aranan Teröristler Listesi'nde "kırmızı" kategoride bulunduğu kaydedildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada ise dün Pülümür ilçesi kırsalında duyarlı vatandaşların ihbarı ile eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan operasyonda, 10 teröristin hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.
Açıklamada, devam eden operasyonda ölü ele geçirilen teröristlerden birinin 25 yıldır bölücü terör örgütünün dağ yapılanması içerisindeki sözde Dersim saha sorumlusu "Atakan Mahir" kod adlı İbrahim Çoban olduğu ve İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler Listesi'nde "kırmızı" kategoride bulunduğu aktarıldı.
Valilik açıklamasında, kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.
Aydın'da korkunç kaza! Gelin öldü, damat yaralı
Son dakika! Kırmızı listedeki terörist 'Atakan Mahir' kod adlı İbrahim Çoban öldürüldü
Abdüllatif Şener'den Berat Albayrak'a: Kalk kardeşim o koltuktan
Beyaz Saray'ı sarsan iddia! Trump, sus payı olarak aylık 15 bin dolar teklif etti
Esad, İran ve PKK birleşti! İdlib'e bomba yağıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! 75 bin öğrenci ilk kez özel okul teşviği alacak!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!
Denizli'de vahşet! 13 yaşındaki kızını ve eşini boğarak öldürdü, ardından kendisini asarak intihar etti!
Sosyal medya fenomeni çift davalık oldu! Her şey ihanetle başladı
Meral Akşener'den sonra bir partiden daha Hükümet'e destek mesajı
Okuyucu Yorumları 0 yorum